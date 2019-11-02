Ковач: Вопрос о моем будущем в Баварии задавайте руководству клуба

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал сокрушительное поражение от Айнтрахта (5:1) в матче 10-го тура Бундеслиги.

"Мы совершали очень много ошибок. Если мы теряем мяч, то должны быстро перестроиться и возвращать себе его. Это простые ошибки, за которые очень быстро наказали. Игра сложилась так, как мы этого не хотели. Здесь нельзя проигрывать с таким счетом даже вдесятером. Я разочарован.

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Чувствую ли я уверенность в своем будущем? Не могу сказать, мое мнение не имеет значения. О моем будущем спрашивайте у тех, кто за это отвечает", – поделился Ковач в комментарии Sky.

Напомним, Бавария разгромно проиграла Айнтрахту (5:1) и потеряла возможность уменьшить отставание от Боруссии М.

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