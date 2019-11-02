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Ковач: Вопрос о моем будущем в Баварии задавайте руководству клуба

20:17 51 Читати українською
Ковач: Вопрос о моем будущем в Баварии задавайте руководству клуба
Нико Ковач / Bild

Главный тренер Баварии Нико Ковач прокомментировал сокрушительное поражение от Айнтрахта (5:1) в матче 10-го тура Бундеслиги.

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

"Мы совершали очень много ошибок. Если мы теряем мяч, то должны быстро перестроиться и возвращать себе его. Это простые ошибки, за которые очень быстро наказали. Игра сложилась так, как мы этого не хотели. Здесь нельзя проигрывать с таким счетом даже вдесятером. Я разочарован.

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Чувствую ли я уверенность в своем будущем? Не могу сказать, мое мнение не имеет значения. О моем будущем спрашивайте у тех, кто за это отвечает", – поделился Ковач в комментарии Sky.

Напомним, Бавария разгромно проиграла Айнтрахту (5:1) и потеряла возможность уменьшить отставание от Боруссии М.

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Германия Бавария Бавария Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт - Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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