Айнтрахт знищив Баварію, РБ Лейпциг забив вісім голів Майнцу: 10-й тур Бундесліги, субота

У суботу відбулось шість поєдинків 10-го туру Бундесліги. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 10-й тур

Айнтрахт – Баварія – 5:1

Голи: Костіч, 25, Соу, 33, Абрахам, 49, Хінтереггер, 61, Пасієнсія, 85 – Лєвандовскі, 37

Вилучення: Боатенг, 9 (червона картка, Баварія)

Байєр – Борусія М – 1:2

Голи: Фолланд, 25 – Вендт, 18, Тюрам, 42

Вилучення: Бейлі, 90+6 (червона картка, Байєр)

Борусія Д – Вольфсбург – 3:0

Голи: Азар, 52, Геррейро, 58, Гьотце, 88 (пен.)

Вердер Бремен – Фрайбург – 2:2

Голи: Рашіца, 9, Гебре Селассі, 59 – Петерсен, 28, 90+3

Вилучення: Хаберер, 87 (друга жовта картка, Фрайбург)

РБ Лейпциг – Майнц – 8:0

Голи: Забітцер, 5, Вернер, 30, 48, 87, Нкунку, 35, Хальстенберґ, 39, Поульсен, 44, Мукієле, 50

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У суботу 10-й тур Бундесліги продовжили шість матчів, які відбувались паралельно. Доволі несподіваний результат було зафіксовано у матчі Баварії і Айнтрахта. "Орли", зусиллями Костіча та Соу, вже до середини першого тайму вийшли вперед, проте ще до перерви Лєвандовскі один гол відквитав. Щоправда, Айнтрахт цього вечора був налаштований більш ніж рішуче і у другій половині зустрічі забив ще три сухих м’ячі у ворота Нойєра. Фінальний свисток зафіксував доволі несподіваний, але справедливий розгром чемпіона Німеччини.

Менхенгладбаська Борусія на виїзді переграла Байєр. Обмінявшись голами на початку зустрічі гості ще до перерви вийшли вперед. У другому таймі команди голів не забивали, що дозволило гладбахцям, зважаючи на поразку баварців, очолити турнірну таблицю Бундесліги.

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Дортмундська Борусія впевнено розгромила Вольфсбург. Щоправда "вовки" пропускали лише у другому таймі – перша половина зустрічі пройшла без голів. Азар, Геррейро і Гьотце з пенальті принесли своїй команді другу сходинку у чемпіонаті.

Вердер на власному полі не зміг втримати перемогу над Фрайбургом. Команди обмінялись голами у першому таймі, а на 59-й хвилині бременці вийшли вперед. Все йшло до мінімальної перемоги господарів, аж поки на третій доданій хвилині Петерсен не замкнув головою навіс зі штрафного.

Найрезультативнішим матчем суботи стала наруга РБ Лейпциг над Майнцом. "Бики" ще у першому таймі забили гостям п’ять сухих м’ячів, а у другому – відвантажили у ворота Робіна Центнера ще три снаряди. Ця звитяга винесла РБ Лейпциг на третю сходинку турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ