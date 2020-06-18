Ковач отримає премію за чемпіонство Баварії – фахівця звільнили, коли команда перебувала поза зоною ЛЧ

Колишній головний тренер Баварії Ніко Ковач отримає зиск від чемпіонства мюнхенської команди.

Хорватський фахівець був звільнений після розгромної поразки 3 листопада від Айнтрахта (1:5). На той момент Баварія перебувала на 5-у місці в турнірній таблиці Бундесліги.

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Мюнхенців очолив Ханс-Дітер Флік і зумів владнати ситуацію. Команда достроково здобула чемпіонство в Німеччині, вийшла у фінал Кубка, а також зробила вагому заявку на вихід у чвертьфінал ЛЧ, у першому матчі 1/8 фіналу в Лондоні обігравши Челсі з рахунком 3:0.

Успіхи свого наступника принесуть дивіденди і Ніко Ковачу. Хорват досі перебуває на контракті (термін дії угоди завершується 30 червня) з Баварією, тому отримає премію за перемогу в Бундеслізі, повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на SPORTBILD.

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