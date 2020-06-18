Ковач получит премию за чемпионство Баварии – специалиста уволили, когда команда находилась вне зоны ЛЧ

Бывший главный тренер Баварии Нико Ковач получит выгоду от чемпионства мюнхенской команды.

Хорватский специалист был уволен после разгромного поражение 3 ноября от Айнтрахта (1:5). На тот момент Бавария находилась на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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Мюнхенцев возглавил Ханс-Дитер Флик и сумел решить ситуацию. Команда досрочно завоевала чемпионство в Германии, вышла в финал Кубка, а также сделала весомую заявку на выход в четвертьфинал ЛЧ, в первом матче 1/8 финала в Лондоне обыграв Челси со счетом 3:0.

Успехи своего преемника принесут дивиденды и Ковачу. Хорват до сих пор находится на контракте (срок действия соглашения истекает 30 июня) с Баварией, поэтому получит премию за победу в Бундеслиге, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на SPORTBILD.

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