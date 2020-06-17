Флік увійшов в елітний клуб тренерів-переможців Бундесліги

Керманич мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік здобув чемпіонський титул у свій дебютний сезон у клубі та назавжди увійшов в історію чемпіонату Німеччини.

55-річний фахівець став лише 5-м тренером, який здобував Салатницю у статусі гравця та керманича однієї команди, повідомляє Sky Sport.

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Раніше подібне досягнення підкорилося Францу Бекенбауеру (Баварія), Маттіасу Заммеру (Борусія Д), Томасу Шаафу (Вердер) та Ніко Ковачу (Баварія). Флік захищав кольори мюнхенців у 1985-1990 рр. і завоював тоді 4 титули з командою. А в листопаді 2019-го він замінив на посаді головного тренера Баварії Ніко Ковача, який провально розпочав сезон.

Відзначимо, що Баварія після мінімальної перемоги над Вердером у вівторок достроково оформила чемпіонство.

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