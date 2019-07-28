Ковач не сумнівається у трансфері Сане

Головний тренер Баварії Ніко Ковач практично анонсував найгучніший трансфер німецького гранда цього літа.

"Керівництво клубу поставило собі за мету підписати Сане. Я впевнений, що ми зможемо здійснити цей трансфер", – цитує Ковача ZDF.

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За інформацією ЗМІ, чинному чемпіону Німеччини доведеться заплатити Манчестер Сіті 90 млн євро за 23-річного гравця.

Зазначимо, що Баварія шукає підсилення позиції вінгера після того, як Рібері та Роббен покинули німецьку команду.

У минулому сезоні Сане провів за "містян" 31 матч в АПЛ, в яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

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