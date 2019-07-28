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Ковач не сумнівається у трансфері Сане

28 липня 22:20 346 Читать на русском
Ковач не сумнівається у трансфері Сане
Лерой Сане / Фото FOX Sports

Головний тренер Баварії Ніко Ковач практично анонсував найгучніший трансфер німецького гранда цього літа.

"Керівництво клубу поставило собі за мету підписати Сане. Я впевнений, що ми зможемо здійснити цей трансфер", – цитує Ковача ZDF.

Баварія розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо Сане – здійснити трансфер може допомогти загроза санкцій УЄФА

За інформацією ЗМІ, чинному чемпіону Німеччини доведеться заплатити Манчестер Сіті 90 млн євро за 23-річного гравця.

Зазначимо, що Баварія шукає підсилення позиції вінгера після того, як Рібері та Роббен покинули німецьку команду.

У минулому сезоні Сане провів за "містян" 31 матч в АПЛ, в яких забив 10 голів та віддав 9 результативних передач.

Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигнали

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