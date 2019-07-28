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Ковач не сомневается в трансфере Сане

22:20 87 Читати українською
Ковач не сомневается в трансфере Сане
Лерой Сане / Фото FOX Sports

Главный тренер Баварии Нико Ковач практически анонсировал самый громкий трансфер немецкого гранда этим летом.

"Руководство клуба поставило себе за цель подписать Сане. Я уверен, что мы сможем осуществить этот трансфер", – цитирует Ковача ZDF.

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По информации СМИ, действующему чемпиону Германии придется заплатить Манчестер Сити 90 млн евро за 23-летнего игрока.

Отметим, что Бавария ищет усиления позиции вингера после того, как Рибери и Роббен покинули немецкую команду.

В прошлом сезоне Сане провел за "горожан" 31 матч в АПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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