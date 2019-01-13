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Коутінью всерйоз зацікавив Манчестер Юнайтед

17:58 625 Читать на русском
Коутінью всерйоз зацікавив Манчестер Юнайтед
Філіппе Коутінью / Reuters

Англійський Манчестер Юнайтед уважно слідкує за атакувальним півзахисником іспанської Барселони Філіппе Коутінью і не проти повернути його на Альбіон.

Бразилець отримав варіант із поверненням до англійської Прем'єр-ліги, стверджує Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, Коутінью незадоволений втратою ігрової практики на Камп Ноу й почав роздумувати над трансфером із Барселони. Раніше відомий журналіст Гільєм Балаге запевнив, що Коутінью не перейде в Манчестер Юнайтед і навіть спростував сам факт перемовин між клубами.

У нинішньому сезоні бразильський хавбек провів 16 матчів у Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі та зробив лише одну результативну передачу. Минулої зими Філліпе Коутінью перебрався до Іспанії зі складу найпринциповішого суперника МЮ – Ліверпуля – за орієнтовно 130 млн євро.

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