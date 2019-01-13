Коутінью всерйоз зацікавив Манчестер Юнайтед

Англійський Манчестер Юнайтед уважно слідкує за атакувальним півзахисником іспанської Барселони Філіппе Коутінью і не проти повернути його на Альбіон.

Бразилець отримав варіант із поверненням до англійської Прем'єр-ліги, стверджує Mundo Deportivo.

Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро

За інформацією видання, Коутінью незадоволений втратою ігрової практики на Камп Ноу й почав роздумувати над трансфером із Барселони. Раніше відомий журналіст Гільєм Балаге запевнив, що Коутінью не перейде в Манчестер Юнайтед і навіть спростував сам факт перемовин між клубами.

У нинішньому сезоні бразильський хавбек провів 16 матчів у Ла Лізі, в яких забив 4 м'ячі та зробив лише одну результативну передачу. Минулої зими Філліпе Коутінью перебрався до Іспанії зі складу найпринциповішого суперника МЮ – Ліверпуля – за орієнтовно 130 млн євро.

Топ-трансфери зими-2018 рік потому: Нідерландська скеля, Негострий перець чилі і кращий за оригінал "Габонський Неймар"