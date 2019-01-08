Коутінью не перейде в Манчестер Юнайтед, – Балаге

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью залишиться в каталонському клубі.

Англійська преса повідомила, що Манчестер Юнайтед хотів придбати Коутінью вже взимку. Манкуніанці були готовими викласти за бразильця більше 100 млн євро і вже звернулися в Барселону з відповідною пропозицією.

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Однак авторитетний журналіст Гільєм Балаге у своєму твіттері заперечив факт переговорів між клубами.

Коутинью, який в останніх матчах втратив місце у стартовому складі, у нинішньому сезоні зіграв за Барселону в Ла Лізі 16 матчів, в яких забив 4 голи і зробив одну гольову передачу.

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