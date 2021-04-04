"Як я і говорив, під час паузи на матчі збірних ми з президентом і його людьми провели зустрічі, на яких спокійно обговорили теми, пов'язані з цим і наступним сезонами. Обговорення питань, які можуть бути важливі в наступному сезоні, відбувається у всіх клубах, але я не хочу говорити про футболістів з інших команд.

Куман ухвалив остаточне рішення щодо трансферу Агуеро в Барселону

Я навіть не в курсі, чи є можливість підписати якогось відмінного гравця чи ні. Ми обговорювали трансфери, але рішення – за президентом, оскільки він ознайомлений із фінансовою ситуацією в клубі. Не мені про це говорити", – наводить слова Кумана Mundo Deportivo.

Зазначимо, що у Барселони серйозні фінансові проблеми через борги, які залишились з часів попереднього президента. Каталонців пов'язували з інтересом до Агуеро, Депая, Вейналдума та інших зірок.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі