Тоттенхем планує підірвати ринок двома грандіозними трансферами на 85 млн – на прицілі зірки Барселони та Ювентуса

Лондонці хочуть підсилити команду в останній день літнього трансферного вікна Пауло Дибалою та Філіппе Коутінью.

Тоттенхем узгодив трансфер Пауло Дибали з Ювентуса за 65 мільйонів фунтів. Схоже, що "шпори" зуміли задовольнити фінансові апетити аргентинця, що не вдалося раніше Манчестер Юнайтед.

Також лондонці сподіваються до трансферного дедлайну (завтра о 19:00 за Києвом) закрити трансфер Феліппе Коутінью з Барселони. Мова про оренду за 21 мільйон фунтів, інформує The Times. Також у Тоттенхема буде право викупу футболіста.

У запрошенні Коутінью особисто зацікавлений наставник "шпор" Маурісіо Почеттіно, який хоче підсилити команду в умовах ймовірного продажу Крістіана Еріксена. Бразилець у Барселоні заробляв 200 тисяч фунтів на тиждень. Якщо він збереже таку зарплату після переїзду в Тоттенхем, то стане найбільш високооплачуваним гравцем команди.

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