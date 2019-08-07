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Коутинью отказался от аренды в Тоттенхэм – возвращение бразильца в Англию маловероятно

17:44 12 Читати українською
Коутинью отказался от аренды в Тоттенхэм – возвращение бразильца в Англию маловероятно
Филиппе Коутинью / Фото EFE

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо, похоже, не перейдет в другую команду этим летом.

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо отказался от аренды в Тоттенхэм, похоже, что бразилец не вернется в АПЛ этим летом, сообщает SkySports.

Тоттенхэм планирует подорвать рынок двумя грандиозными трансферами на 85 млн – на прицеле звезды Барселоны и Ювентуса

Отмечается, что сам футболист и Барселона предпочитают оформить полноценный трансфер. Однако, маловероятно, что любой из клубов Премьер-лиги сможет заплатить 80 млн евро за Коутиньо.

Напомним, бразилец перешел в Барселону из Ливерпуля в начале 2018 года. В прошлом сезоне бразилец провел за "блаугранас" 54 матча, где забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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