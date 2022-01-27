"На зборах таке часто трапляється, бо немає покарання. Емоції зашкалювали, що говорить про те, що хлопці грали агресивно і, як ми просили, не ділили матчі на товариські та офіційні. Ми хочемо, щоб вони грали максимально сконцентровано та серйозно у кожному поєдинку, підходили до гри максимально відповідально. Хтось когось штовхнув, стався конфлікт, таке буває. Це звичайна колотнеча на зборах. Коли ми тренувалися, по сусідству серби билися зі своїми суперниками, також сьогодні прочитав, що сталася бійка у Зеніта. Повторюся, це звичайне явище на зборах.

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Як Самбі Діалло приборкати свій характер і спрямувати його в правильне русло? Це тривожний дзвіночок, який змушує нас замислитися, адже вже у другому матчі відбувається конфлікт. Я розмовляв з ним після гри, він відповів, що не може стримувати себе, коли його ображають. Ми не знаємо, через що пройшов цей хлопець, яке мав дитинство. Можливо, ситуація набагато глибша, можливо, в нього є якась образа, розбиратимемося. Добре, що це сталося зараз на зборах, а чи не пізніше. Причину, чому він так поводиться, чому його ніхто не може утримати, потрібно виявити та прибрати.

Чи буду з ним працювати як психолог? Не тільки я. Також спілкуватимемося з його агентом, коли він приїде, а якщо знадобиться, то і підключатимемо більш кваліфікованих фахівців. Талант талантом, але такі моменти можуть занапастити кар'єру. Суперники вивчають нас, конкретних гравців та можуть спеціально провокувати на подібні дії", – цитує Костюка сайт Динамо.

Нагадаємо, Діалло став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА. У 6 матчах групового етапу 19-річний сенегалець оформив 5 голів.

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