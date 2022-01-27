Товариський матч 27 01 2022

Динамо – Буде-Глімт – 1:1

Голи: Вітінью, 20 – Боніфас, 38

Динамо: Бущан (Нещерет, 46 (Бущан, 59)) – Кендзьора (Тимчик, 46), Боль (Бурда, 46), Сирота, Вівчаренко – Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелєв, 77) – Циганков (Антюх, 81), Буяльський, Вітінью (Де Пена, 46) – Вербіч (Гармаш, 46)

Тактичний початок, ключові уроки для команди Луческу

Динамо виграло всі 3 матчі у 2022-му, пропустивши лише раз, а забивши 11. Щоправда суперниками були команди з Люксембургу та 4 дивізіону чемпіонату Іспанії. Для Буде-Глімт, який двічі поспіль став чемпіоном Норвегії, це перша контрольна гра у новому році. Команда, яка не програла жодного разу на груповому етапі поточного сезону Ліги конференції з Ромою, Зорею і ЦСКА, поєдинком проти киян тільки починає підготовку до плей-офф єврокубка проти шотландського Селтіка.

Динамо – Буде-Глімт: онлайн-трансляція матчу проти норвезької сенсації

Два розкішні ходи Буяльського, який спочатку пропустив м'яч і забрав на себе парочку суперників, а потім видав розрізний пас на Вітінью привели до першого удару в матчі. Бразильцю на 4 хвилині зовсім трохи забракло влучності. Відразу після цієї атаки Буде-Глімт видав Барселону чи Ман Сіті Гвардіоли – класна комбінація у 7 пасів від свого штрафного до чужого, кияни в ролі спостерігачів, обвідний удар. Як і у випадку Вітінью, дуже близько до мети.

Боль тримає рівень, Вітінью забиває перший гол

Класний високий пресинг норвезького чемпіона – саме та фішка, яка робить звітний спаринг безцінним тестом. Сидорчук не витримав першим під таким тиском. Капітан Динамо привіз момент, розігруючи м'яч від штрафного Бущана. Боль встиг підстрахувати і заблокувати удар. Сидорчук виправляється кількома перехопленнями і передачами на загострення. Сергій швидкими пасами кидає у прориви то Циганкова, то Вітінью. Норвежці, проте, діють щільно і встигають перекрити зони, які відкриваються на лічені секунди.

Відзначаємо Боля, який намагається читати гру, а не просто сидіти у своїй зоні. Кілька разів 19-річний центрбек молодіжки таким чином випереджав суперників на 15-20 метрах від воріт Бущана. "Бийте по воротах", – тільки Карас, помічник Луческу, крикнув установки з лави запасних (більше шукати удар, а не додаткову передачу), як кияни відкрили рахунок. На 20 хвилині Циганков після однієї з таких затяжних атак ідеально подав з кутового, Вітінью виграв верхову боротьбу і скинув у кутик.

Знову подарунок суперникам на стандарті – безглуздий пропущений гол

Ще одна атака Буде-Глімт, де легко проходили пресинг Сидорчука і захисників, однак після проходу не вдалося замкнути дальню стійку. Відбирають норвежці біля штрафного українців. Шапаренко помилився під жорстким тиском, намагався виправитися, але тільки допоміг довести до удару – Сирота страхує блоком. Боль і Кендзьора блискуче закидали на Вербіча та Циганкова. Беньямін і Віктор відзначили дальні передачі партнерів, але в обох випадках не завершили ударом.

Нервова гра Сирота та Циганкова в єдиноборствах. Кендзьора заблокував удар, та після кутового той же Віктор програв і верхову боротьбу, а Боніфас скористався не зовсім впевненим виходом Бущана, розстрілявши з кількох метрів. "Не давай назад захисникам, а вперед, шукайте пас до штрафного", – ще порція вимог від Караса, голос якого з тренерської лави сьогодні чути найбільше. Ось так потрібно проходити цей високий пресинг. Прекрасний лонгбол Бущана, ідеальний прийом Циганкова дає змогу прорватися на побачення з воротарем, а ось далі удар з гострого кута надійно прикрив нідерландський кіпер Смітс.

Кров і прикра травма Нещерета, нерви Луческу наростали

Вівчаренко відпустив свого гравця на фланзі, у центрі захисту зовсім загубили капітана суперника, за підключенням якого не встиг Сидорчук. Салтнес пробачив киян, пробивши без перешкод вище метрів з 10. І знову з правого флангу Буде-Глімт організовує гостроту. Удар з-за меж штрафного впевнено тягне Нещерет. Де Пена привіз контру невдалим пасом на чужій половині. Нордас, не помічаючи опору Бурди, вибіг сам на сам з голкіпером. Нещерет знову виручив, але отримав жахливий удар суперника по голові. Руслан з криком просив про допомогу. Розбитий ніс, купа крові. Бущан повертається у ворота.

Бурда привіз кутовий під тиском, пасуючи на Сироту. Останній програв верхову дуель, Бущан витягнув з-під поперечини. Сидорчук на підбиранні після кутового (на цьому компоненті теж наголошували тренери у 1 таймі) добротно пробив, ефектний сейв голкіпера. Бражко, який замінив капітана, пробивав після стандарту – слабко в руки воротарю. Бущан виручив після контратаки, але отримав на горіхи від Луческу за нервовий верховий пас в аут: "Жора, коротко – увага!"

Динамо вперше не перемогло у 2022 році – курйозний фініш гри

Де Пена після фірмової діагоналі Циганкова з кутового пробив з-за меж штрафного в руки воротарю. Чіткіших пасів вимагає тренерська лавка. В одному з епізодів на рівному місці ледь не підставили Вівчаренка. Бурда і Сирота отримують окремі роз'яснення від Луческу та Караса. Гармаш і Тимчик запороли перспективну контру. Денис на крок поспішно віддавав на хід, а Сашко навіть не дивився, так нісся вперед. У підсумку контрольний матч проти першого серйозного суперника у 2022 році став дебютним, в якому не вдалося перемогти. Буде-Глімт, до слова, продовжив безпрограшну серію, яка в офіційних матчах сезону становила 26 ігор поспіль.