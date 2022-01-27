"На сборах такое часто случается, потому что нет наказания. Эмоции зашкаливали, что говорит о том, что ребята играли агрессивно и, как мы просили, не делили матчи на товарищеские и официальные. Мы хотим, чтобы они играли максимально сконцентрированно и серьезно в каждом поединке, подходили к игре максимально ответственно.Кто-то кого-то толкнул, произошел конфликт, такое бывает.Это обычная потасовка на сборах.Когда мы тренировались, по соседству сербы дрались со своими соперниками, также сегодня прочитал, что произошла потасовка у Зенита.Повторюсь, это обычное явление на сборах.

Видео драки в товарищеском матче Динамо U-19 – Диалло толкал арбитра, а на поле ворвались посторонние люди

Как Самбе Диалло обуздать свой характер и направить его в правильное русло? Это тревожный колокольчик, заставляющий нас задуматься, ведь уже во втором матче происходит конфликт. Я разговаривал с ним после игры, он ответил, что не может сдерживать себя, когда его оскорбляют. Мы не знаем, через что прошел этот парень, у которого было детство. Возможно, ситуация гораздо глубже, возможно, у него есть какая-то обида, будем разбираться. Благо, это произошло сейчас на сборах, а не позже. Причину, почему он так себя ведет, почему его никто не может удержать, нужно выявить и убрать.

Буду ли с ним работать как психолог? Не только я. Также будем общаться с его агентом, когда он приедет, а если понадобится, то и подключим более квалифицированных специалистов. Талант талантом, но такие моменты могут погубить карьеру. Соперники изучают нас, конкретных игроков и могут специально провоцировать на подобные действия", – цитирует Костюка сайт Динамо.

Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа 19-летний сенегалец оформил 5 голов.

Динамо не оборвало 26-матчевую беспроигрышную серию еврокубковой сенсации – украинцу разбили нос, первая неудача в 2022