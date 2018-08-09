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Костюченко влаштував своїх охоронців на роботу в ФФУ, – ЗМІ

18:35 538 Читать на русском
Костюченко влаштував своїх охоронців на роботу в ФФУ, – ЗМІ
Вадим Костюченко та Андрій Павелко / фото із соцмереж

Віце-президент ФФУ Вадим Костюченко посприяв працевлаштуванню своїх охоронців на високі посади у Федерації.

Охоронці віце-президента ФФУ Вадима Костюченка почали працювати на відповідальних посадах у Федерації футболу України, повідомляє FootballHub.

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"Вітайте нового менеджера збірної та виконувача обов'язків служби безпеки стадіонів. Кар'єрний ріст 80-го рівня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше віце-президент ФФУ Костюченко звинувачувався у підробці диплому про вищу освіту. Через це функціонер начебто навіть подавав у відставку, проте досі продовжує обіймати посаду.

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ФФУ Вадим Костюченко
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