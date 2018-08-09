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Костюченко устроил своих охранников на работу в ФФУ, – СМИ

18:35 25 Читати українською
Костюченко устроил своих охранников на работу в ФФУ, – СМИ
Вадим Костюченко и Андрей Павелко / фото из соцсетей

Вице-президент ФФУ Вадим Костюченко посодействовал трудоустройству своих охранников на высокие должности в Федерации.

Охранники вице-президента ФФУ Вадима Костюченко начали работать на ответственных должностях в Федерации футбола Украины, сообщает FootballHub.

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"Приветствуйте нового менеджера сборной и исполняющего обязанности службы безопасности стадионов. Карьерный рост 80-го уровня", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее вице-президент ФФУ Костюченко обвинялся в подделке диплома о высшем образовании. Из-за этого функционер якобы даже подавал в отставку, однако до сих пор продолжает занимать должность.

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ФФУ Вадим Костюченко
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