"Была хорошая игра в нашем исполнении. А пенальти – это такое дело. Терри в финале Лиги чемпионов поскользнулся и не забил решающий пенальти, и Челси не выиграл трофей. Я подошел и сказал это нашему капитану в раздевалке. Гавриш молодец, что пошел бить этот пенальти после того, как не забил Руху. Это мужество и капитанская ответственность. Можно только гордиться нашим капитаном.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальти – 4:3) – видеообзор матча

Мне понравилось, как наша команда сегодня играла. Мои ребята сегодня молодцы. Хотелось бы острее действовать в атаке. Но у нас тоже были свои моменты, несмотря на то, что несколько наших футболистов травмированы.

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Хотел бы сказать, что после матча с Рухом в прессе начались различные выступления. При том, что по судейству у нас должно быть больше претензий, чем у Руха. Чурко просто оторвали ногу – и за это не дали красную карточку. Сегодня он не смог сыграть. И таких моментов было очень много. Пользуясь моментом, хотел бы защитить свою команду. У нас нет "покровителей" и друзей в СМИ, которые бы защищали Колос. После этой игры на Колос вылилось очень много. Главный тренер Руха Федык – поклонник Агаты Кристи. Я тоже знаю книгу "Десять негритят". Пусть почитает.

Мое удаление? Это эмоции. Не видел видео, поэтому пока не могу комментировать. Я не понимаю, за что мне дали красную карточку. Должны были показать желтую. Я не оскорблял судью, не кричал матом. Просто побежал, покинул техническую зону и выразил претензию. Это желтая карточка", – цитирует Костышина официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо переиграло Колос в послематчевой серии пенальти. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта.

Динамо одолело Колос в серии пенальти и драматично пробилось в полуфинал Кубка Украины