"Кубкові матчі з іншої обойми, вони дуже складні. Адже раунд складається тільки з одного матчу, потрібно грати дуже уважно. Будь-яку помилку та пропущений гол складно виправити.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу

У першому таймі ми діяли дуже обережно, але в другій половині виглядали краще. Домінували на полі та створили кілька хороших моментів біля чужих воріт. Однак для їхньої реалізації весь час не вистачало то останнього пасу, то одного метра або частки секунди.

Складність полягала ще й у великій кількості травмованих гравців – у нас випали Вербіч, Попов, Кендзьора, Шепелєв, Гармаш. У принципі, ми добре рухалися, і обидві команди витримали цю гру у фізичному плані. До того ж, ми весь час атакували та прагнули забити. Фактично виграла та команда, що була кращою. Хлопці, які були на полі, професійно виконували свою справу. Вони великі молодці", – цитує Луческу офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Динамо переграло Колос у післяматчевій серії пенальті. Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 4 березня.

Динамо здолало Колос у серії пенальті та драматично пробилося у півфінал Кубка України