"Я хотів би вибачитись перед вболівальниками за свої емоційні коментарі на флеш-інтерв'ю та прес-конференції, в яких була присутня ненормативна лексика. Я розумію, що футбол дивляться діти, жінки і взагалі таким словам не місце у публічному просторі.

Гравці Колоса кумедно відповіли на чутки про дебош у поїзді

Але в той же час, я хотів би також наголосити на тому, що від змісту сказаного мною вчора після матчу я не відмовляюсь і відмовлятись не збираюсь. Я захищав і буду захищати своїх гравців від подібних, нічим не обгрунтованих, звинувачень та брудних фантазій таких журналістів, як Сеньків", – наводить слова Костишина офіційний Facebook Колоса.

Нагадаємо, Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурко і ще одного невстановленого футболіста Колоса звинувачують у порушенні громадського спокою в потязі Ужгород – Київ.

"Це х*р знає що": Костишин покарав гравців Колоса за скандал у поїзді – тренер обурений звинуваченнями