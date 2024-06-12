Карпати у разі звільнення головного тренера Мирона Маркевича мали б виплатити йому серйозну компенсацію, повідомив журналіст Ігор Бурбас в авторській програмі на YouTube-каналі BurBuzz.

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За інформацією джерела, у контракті легендарного фахівця прописана сума відступних у розмірі 300 тисяч у валюті (доларів або євро) за кожен рік контракту. Оскільки угода Маркевича з "зелено-білими" буде чинною ще два сезони, то дострокове прощання з метром тренерського цеху обійдеться клубу у 600 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли про конфлікт між Мироном Богдановичем і шеф-скаутом Глібом Корнієнком, який намагався затягнути у клуб свого тренера. Головним кандидатом на заміну Маркевичу називали Владислава Лупашка, однак після зустрічі з керівництвом цю ідею відкинули і екс-тренера Інгульця тепер бачать виключно наставником юнацької команди.

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