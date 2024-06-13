Журналіст Ахмед Адала повідомив, що туніський Сфаксьєн отримав дві пропозиції щодо центрбека – Алаа Грама.

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Перша з них – від Шахтаря. Чемпіон України запропонував за 22-річного захисника збірної Тунісу 1,4 млн євро. Також на Грама претендують російські Крилья Совєтов, але пропозиція скромніша – 700 тисяч євро + 50% від наступного трансферу. Клуб ще не вирішив, чи відпускати гравця.

Зазначимо, що Алаа Грам є вихованцем Сфаксьєна, за який зіграв 98 поєдинків (5 голів та 1 асист). Також встиг зіграти 3 поєдинки за збірну Тунісу.

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