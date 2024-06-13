"Для мене найлегше не грати в Іспанії, заради мого життя, заради того, чим мені доводиться жити, коли я виходжу на вулиці в нашій країні. Найлегше для мене – поїхати і грати за кордон.

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Часто мої діти, яким по п'ять років, не розуміють, чому є люди, які так злі на їхнього батька. Минулого літа найпростіше було б піти з Атлетіко. У мене були кращі пропозиції у фінансовому плані, великі команди, але у мене є бажання перемоги з "матрацниками", коли бачу, як люди реагують на наші ігри та перемоги, ця частина багато важить.

Те, що з'явиться в пресі, буде тим, про що вони говорять. Якщо бачу, що Атлетіко хоче підписати вісім нападників, що я не є пріоритетом клубу, то не можу залишатися в команді і не грати

Щодо Сімеоне? Я не розмовляв з ним. Багато разів, кожного літа здається, є інформація, що не дуже добре з ним ладнаю. Насправді все навпаки. Жодних проблем. Я часто говорю з Сімеоне про різні життєві речі, і він багато в чому мені допоміг. Але це ті аспекти, які не контролюю, я не знаю, чи є в його планах або в планах клубу, але ми поговоримо, коли повернемося до роботи", – цитує іспанського нападника Diario Sport.

Нагадаємо, що Атлетіко намагається підписати Артема Довбика, який складе конкуренцію Альваро Мораті. Чинна угода іспанського форварда діє до 2026 року.

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