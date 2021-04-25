"Я хотел бы извиниться перед болельщиками за свои эмоциональные комментарии на флэш-интервью и пресс-конференции, в которых присутствовала ненормативная лексика. Я понимаю, что футбол смотрят дети, женщины и вообще таким словам не место в публичном пространстве.

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Но в то же время, я хотел бы также подчеркнуть, что от содержания сказанного мной вчера после матча я не отказываюсь и отказываться не собираюсь. Я защищал и буду защищать своих игроков от подобных, ничем не обоснованных, обвинений и грязных фантазий таких журналистов, как Сенькив", – приводит слова Костышина официальный Facebook Колоса.

Напомним, Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и еще одного неустановленного футболиста Колоса обвиняют в нарушении общественного спокойствия в поезде Ужгород – Киев.

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