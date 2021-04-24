Футболісти Колоса не оминули увагою скандальну інформацію про інцидент за участі деяких із них у вагоні потяга Ужгород – Київ.

Святкуючи один із голів у ворота Ворскли, гравці Колоса вишикувались один за одним, утворивши потяг, натякаючи на нещодавній скандал, пов'язаний із чотирма представниками команди.

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Вочевидь, партнери по команді вирішили таким чином підтримати тих гравців, яких звинуватили у інциденті. Нагадаємо, Володимира Лисенка, Вадима Мілька, В'ячеслава Чурко і ще одного невстановленого футболіста Колоса звинувачують у порушенні громадського спокою в потязі Ужгород – Київ.

До слова, скандал не завадив ковалівцям розбити Ворсклу (3:0) та обігнати полтавців у боротьбі за третю сходинку – Колос набрав 37 очок та відстає на 1 пункт від третьої Зорі.

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