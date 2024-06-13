– Правильно розумію, що юридично ФК Дніпро ще існує?

– Так, нічого не змінилося за ці декілька років. Та юридична особа ФК Дніпро вже ніякого відношення до футболу не має, клуб мертвий. Юридично особа існує, як звичайне українське підприємство, правда ніяк не пов’язане з футболом.

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– Для чого ФК Дніпро існує?

– Про всяк випадок. Можливо, війну переживемо та щось придумаємо щодо відродження. Але це особисто моя думка і ніякий не інсайд. Якщо керівництво клубу не ставить питання про повне закриття клубу (юридичної особи), то в них є певне бачення. А ось яке саме – цього я не знаю. Не закривають – ось ми й існуємо, – поділився Стеценко в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, ФК Дніпро припинив існування у 2019 році, проте юридична особа ТОВ ФК Дніпро (код ЄДРПОУ 32813827) не перебуває в процесі припинення. Керівником є Стеценко Андрій Вікторович, серед засновників Коломойський Ігор Валерійович та декілька кіпрських компаній, юридична особа має статутний капітал 50 000 гривень, 10 співробітників, дохід за 2023 рік у розмірі 1 739 700 грн, чистий прибуток – мінус 14 542 500 грн., активи – 510 002 800 грн. та зобов’язань на загальну суму у 2 028 390 800 грн.

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