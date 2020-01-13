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Костишин підтвердив, що Колос підписав двох гравців

13:19 247 Читать на русском
Костишин підтвердив, що Колос підписав двох гравців
Руслан Костишин / фото: Колос

Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин повідомив про трансфери двох нових гравців й розповів про пошук футболістів ще на три позиції.

"Підписали правого захисника Євгена Єфремова з Оболоні і Андрія Богданова, який не потребує представлення. А далі будемо працювати.

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Потрібен центральний захисник після відходу Мігунова. Ведемо переговори з потенційним кандидатом на місце лівого захисника. Ну і будемо посилено шукати нападника. Лінія нападу – проблема не тільки для нас, але і фактично для всіх українських команд", – сказав Костишин в інтерв’ю UА-Футбол.

У нинішньому сезоні 25-річний Єфремов зіграв в 17 матчах за Оболонь-Бровар у Першій лізі і відзначився двома забитими м'ячами. Богданов першу половину сезону провів у Десні, за яку зіграв 11 матчів, віддавши один асист.

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Теги
Андрій Богданов Андрій Богданов Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Євген Єфремов Євген Єфремов
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