Костышин подтвердил, что Колос подписал двух игроков

Главный тренер ковалевского Колоса Руслан Костышин сообщил о трансферах двух новых игроков и рассказал о поиске футболистов еще на три позиции.

"Подписали правого защитника Евгения Ефремова из Оболони и Андрея Богданова, который не нуждается в представлении. А дальше будем работать.

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Нужен центральный защитник после ухода Мигунова. Ведем переговоры с потенциальным кандидатом на место левого защитника. Ну и будем усиленно искать нападающего. Линия нападения – проблема не только для нас, но и фактически для всех украинских команд", – сказал Костышин в интервьюUА-Футбол.

В нынешнем сезоне 25-летний Ефремов сыграл в 17 матчах за Оболонь-Бровар в Первой лиге и отметился двумя забитыми мячами. Богданов первую половину сезона провел в Десне, за которую сыграл 11 матчей, отдав один ассист.

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