У матчі 8-го туру чемпіонату України Колос на власному полі зазнав поразки від Олімпіка. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Олімпік відкрив рахунок ще до середини першого тайму: орендований у Динамо Беніто вийшов сам на сам з Кучеруком і влучно пробив поміж ніг голкіпера Колоса.

Беніто відзначився дебютним голом у чемпіонаті України

По перерві Гавриш у власному штрафному майданчику збив Шахаба і іранець з позначки збільшив перевагу гостей до двох голів. Лише за чотири хвилини до закінчення матчу ковалівцям вдалось один м'яч відквитати – Селезньов з пенальті покарав донеччан за гру рукою у власному штрафному майданчику.

Перемога дозволила Олімпіку набрати 12 очок і піднятись на 5-ту сходинку турнірної таблиці, Колос з такою ж кількістю балів йде шостим.

Олімпік втримав перемогу над Колосом – ковалівці вперше програли на новому стадіоні