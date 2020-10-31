Колос – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу
У матчі 8-го туру чемпіонату України Колос на власному полі зазнав поразки від Олімпіка. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Олімпік відкрив рахунок ще до середини першого тайму: орендований у Динамо Беніто вийшов сам на сам з Кучеруком і влучно пробив поміж ніг голкіпера Колоса.
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По перерві Гавриш у власному штрафному майданчику збив Шахаба і іранець з позначки збільшив перевагу гостей до двох голів. Лише за чотири хвилини до закінчення матчу ковалівцям вдалось один м'яч відквитати – Селезньов з пенальті покарав донеччан за гру рукою у власному штрафному майданчику.
Перемога дозволила Олімпіку набрати 12 очок і піднятись на 5-ту сходинку турнірної таблиці, Колос з такою ж кількістю балів йде шостим.
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