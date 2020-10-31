"Впечатления двоякие: проиграли домашнюю игру сопернику нашего уровня. У президента день рождения, мы в очередной раз не смогли подарить ему победу. Мы хотели победить. В первом тайме, считаю, была качественная игра.

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Ротация состава? Мы смотрим тренировки, работаем каждый день. У нас 8 человек старше 30 лет. По большому счету, это накладывает определенный отпечаток. Никаких наказаний нет. Некоторые игроки выглядят тяжеловато, поэтому мы доверились тем, кто бы мог дать скорость, какой-то азарт. В первом тайме ребята качественно играли: Олимпик лишь раз перешел центр поля.

Нет такого, чтобы мы искусственно загнали команду в яму. По сути, это первая проигранная игра для нас в чемпионате. Мы все хотим побеждать и быть выше в турнирной таблице", – цитирует Костышина издание Sport.ua.

Победа позволила Олимпику набрать 12 очков и подняться на 5-ю строчку турнирной таблицы, Колос с таким же количеством баллов идет шестым.

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