Колос продовжує підготовку до другої частини сезони – суперником ковалівців став представник чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Колос – Рух Брест – 2:2

Голи: Лисенко, 13, (пен.), Мілько, 48 – Савіцкий, 17, Бакай, 23

Команди обмінялись голами до 20-ї хвилини – на гол Лисенка з пенальті результативно відповів Савіцкий. Перший тайм завершився за переваги білорусів, Бакай в середині тайму вивів Рух вперед. Колос відігрався одразу по перерві, забитий м'яч в активі Мілька.

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Додамо, що ковалівці планують провести ще один спаринг. Наразі представники клубу ведуть переговори з потенційними суперниками.

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