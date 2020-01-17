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Костевич: Влітку у мене була пропозиція від хорошого європейського клубу, але Лех не був готовий мене відпустити

17 січня 15:12 872 Читать на русском
Костевич: Влітку у мене була пропозиція від хорошого європейського клубу, але Лех не був готовий мене відпустити
Володимир Костевич / Сайт Леха

Захисник польського Леха Володимир Костевич розповів про інтерес до нього з боку інших європейських клубів.

"Зараз важко сказати, чи планую я йти на підвищення. Влітку у мене була пропозиція від хорошого європейського клубу, але Лех не був готовий мене відпустити. Поки ця тема не закрита, тому я не хотів би називати цю команду.

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Мій контракт з Лехом закінчується через рік. Звичайно, я вже прив'язався до цієї команди. Часом складається враження, що я тут весь час виступав. До всього тут звик, а нещодавно зіграв за Лех сотий поєдинок. Якщо не брати до уваги молодих хлопців, які зараз в оренді, то я на третьому місці за часом, проведеному в клубі – майже старожил", – розповів Костевич в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, лівий латераль перебрався з Карпат до Леха у січні 2017 року.

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Теги
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