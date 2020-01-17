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Голи Зубкова і Харатіна допомогли Ференцварошу вирвати перемогу в спарингу – відеоогляд матчу

10:38 2332 Читать на русском
Голи Зубкова і Харатіна допомогли Ференцварошу вирвати перемогу в спарингу – відеоогляд матчу
Ференцварош – Кельн U-21 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ференцварош Сергія Реброва провів свій черговий контрольний поєдинок в рамках підготовки до другої частини сезону.

Чинні чемпіони Угорщини зустрілися з Кельном U-21. Натиск Ференцвароша призвів до логічного забитого м'яча від Ігоря Харатіна. Після подачі з кутового екс-хавбек Зорі та Динамо головою чітко відправив шкіряного під дальню стійку.

Груба помилка Луніна у відеоогляді матчу Альмерія – Ов'єдо – 2:0

Команда Реброва подвоїла свою перевагу відразу після перерви, і знову не обійшлося без українського легіонера. Олександр Зубков "пограбував" капітана "цапів" і легко розібрався з воротарем – 2:0. Молоді німці знайшли в собі сили на камбек, однак останнє слово все ж було за Ференцварошем. Міхал Шкварка чудово виконав штрафний удар, який і приніс "Фраді" перемогу – 3:2.

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Товариські матчі Українці за кордоном Відеоновини Кельн Кельн Ференцварош Ференцварош Ігор Харатін Ігор Харатін Олександр Зубков Олександр Зубков Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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