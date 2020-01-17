Костевич: Летом у меня было предложение от хорошего европейского клуба, но Лех не был готов меня отпустить

Защитник польского Леха Владимир Костевич рассказал об интересе к нему со стороны других европейских клубов.

"Сейчас трудно сказать, планирую ли я идти на повышение. Летом у меня было предложение от хорошего европейского клуба, но Лех не был готов меня отпустить. Пока эта тема не закрыта, поэтому я не хотел бы называть эту команду.

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Мой контракт с Лехом заканчивается через год. Конечно, я уже привязался к этой команде. Порой складывается впечатление, что я здесь все время выступал. Ко всему здесь привык, а недавно сыграл за Лех сотый поединок. Если не принимать во внимание молодых ребят, которые сейчас в аренде, то я на третьем месте по времени, проведенном в клубе – почти старожил", – рассказал Костевич в интервью Команда№1.

Напомним, левый латераль перебрался из Карпат к Леху в январе 2017 года.

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