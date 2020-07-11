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Легія достроково стала чемпіоном Польщі, взявши реванш у Краковії за розгром у Кубку

20:35 - Читать на русском
Легія достроково стала чемпіоном Польщі, взявши реванш у Краковії за розгром у Кубку
Легія – чемпіон Польщі 2019/20 / ФК Легія Варшава

Варшавська Легія повернула собі звання найсильнішої команди Польщі. В 35-му турі Екстракляси столичний колектив здолав Краковію.

Чемпіонат Польщі, 35 тур

Легія – Краковія – 2:0

Голи: Пекгарт, 23, Гвілія, 75

Перемога над Краковією робила Легію чемпіоном Польщі. Цікаво, що кілька днів тому ці ж команди зустрічалися у півфіналі Кубка – тоді Краковія розбила столичну команду з рахунком 3:0 та зіграє у фіналі.

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У старті гостей вийшов Олексій Дитятьєв, який відіграв весь поєдинок. На 23-й хвилині Легія забила якраз із зони українця – Пекгарт ударом головою відкрив рахунок. В середині другого тайму гру було призупинено через фаєри – фанати Легії вже почали святкувати чемпіонство. Після відновлення гри господарі закріпили свою перевагу завдяки влучному удару Гвілії з лінії штрафного.

Це 14-й чемпіонський титул в історії варшавського клубу. Легія зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21. Краковія наразі п'ята. До завершення Екстракляси залишилося 2 тури.

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Теги
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