Костевич: Переживаю за Карпати – це моя сім'я

Український захисник польського Леха Володимир Костевич зізнався, що стежить за ситуацією у львівських Карпатах.

"Це дуже складна тема, яку обговорюють досить багато журналістів в Україні. Всі розуміють, що це за команда, з якою вона історією, і всі розуміють, що ця команда не може перебувати на тій позиції, на якій вона зараз. Дуже складно в цьому розібратися, дуже багато людей працюють в структурі клубу.

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Можливо, необхідно було брати приклад з таких клубів, як луганська Зоря. Також, є приклад Олександрії. Тривалий час вони грали практично одним і тим же складом, і з тим же тренером. Можливо, в цьому був секрет успіху – знайти стабільність, хорошого тренера, довіряти йому і створити йому такі умови, де можна було б думати тільки про футбол і ні про що інше.

Коли я тільки підписав контракт з Лехом, практично не пропускав матчів Карпат, за винятком тих поєдинків, які гралися паралельно з іграми моєї команди. Стежив за ними, тому що там грало багато моїх друзів. Останнім часом, якщо чесно, не дивлюся ігри львів'ян, проте завжди стежу за їхніми результатами, дивлюся огляди і переживаю за команду. Це моя сім'я", – цитує Костевича inPoland.

Додамо, що Костевич виступає в складі Леха з січня 2017 року. У польський клуб українець перебрався із львівських Карпат, де розпочинав професіональну кар'єру.

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