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Костевич: Переживаю за Карпаты – это моя семья

17:13 41 Читати українською
Костевич: Переживаю за Карпаты – это моя семья
Владимир Костевич / фото из открытых источников

Украинский защитник польского Леха Владимир Костевич признался, что следит за ситуацией в львовских Карпатах.

"Это очень сложная тема, которую обсуждают довольно много журналистов в Украине. Все понимают, что это за команда, с какой она историей, и все понимают, что эта команда не может находиться на той позиции, на которой она сейчас. Очень сложно в этом разобраться, очень много людей работают в структуре клуба.

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Возможно, необходимо было брать пример с таких клубов, как луганская Заря. Также, пример Александрии. Долгое время они играли практически одним и тем же составом, и с тем же тренером. Возможно, в этом был секрет успеха – обрести стабильность, найти хорошего тренера, доверять ему и создать ему такие условия, где можно было бы думать только о футболе и ни о чем другом.

Когда я только подписал контракт с Лехом, практически не пропускал матчей Карпат, за исключением тех поединков, которые игрались параллельно с играми моей команды. Следил за ними, потому что там играло много моих друзей. В последнее время, если честно, не смотрю игры львовян, однако всегда слежу за ихними результатам, смотрю обзоры и переживаю за команду. Это моя семья", – цитирует Костевича inPoland.

Добавим, что Костевич выступает в составе Леха с января 2017 года. В польский клуб украинец перебрался из львовских Карпат, где начинал профессиональную карьеру.

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Карпаты Карпаты Украинцы за рубежом Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
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