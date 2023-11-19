Мадридський Реал виграв боротьбу за бразильця Ендріка у Челсі та ПСЖ, які теж відчайдушно намагалися підписати форварда.

Парижани у листопаді минулого року пропонували Палмейрас 93 мільйони євро за двох 16-річних нападників – Ендріка та Естевао. Бразильський клуб відхилив пропозицію, стверджує Фабріціо Романо.

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За словами інсайдера, переманити Ендріка намагався і Челсі. Лондонці запросили сім'ю футболіста до столиці Англії, щоб представити свій проект. Але сам Ендрік хотів продовжити кар'єру в Мадриді.

Вирішальну роль у переході відіграв Джуні Калафат – директор Реала з міжнародного футболу. Саме він втілив у реальність трансфер молодого бразильця.

Нагадаємо, влітку 2024 року Ендрік перейде в Реал, який виклав за нього майже 40 мільйонів євро. Кілька днів тому 16-річний нападник дебютував за національну збірну Бразилії. Що стосується Естевао, то він поки продовжує виступати за Палмейрас.

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