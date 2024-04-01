Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес розповів про стан здоров'я після відновлення від травми та першу гру у складі "гірників".

"Гра пройшла добре. Найголовніше – ми здобули перемогу. Мій дебют за Шахтар? Дуже радію цьому. Так, мене привітали у роздягальні. Всі жартували, усе було чудово. Коли я приїхав у Шахтар, я не міг одразу грати через травму, але зараз я щасливий, що можу бути на полі.

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Травма майже не турбує, лише іноді, коли змінюється погода. Можна сказати, це жодним чином не впливає на мою гру. Зараз я налаштований грати, допомагати команді та виконувати всі вимоги тренера.

Чемпіонат України має високий рівень, я вже стежив за ним. У цьому матчі нам було трохи легше через вилучення у суперника. Сподіваюсь, ми й надалі будемо працювати так якісно й яскраво, вийдемо на фінішну пряму та станемо чемпіонами", – поділився Марлон Гомес у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, бразилець вперше зіграв за "гірників" у грі з Оболонню, з'явившись на полі на заміну.

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