Полузащитник Шахтера Марлон Гомес рассказал о состоянии здоровья после восстановления от травмы и первой игре в составе "горняков".

"Игра прошла хорошо. Самое главное – мы одержали победу. Мой дебют за Шахтер? Очень радуюсь этому. Да, меня поздравили в раздевалке. Все шутили, все было замечательно. Когда я приехал в Шахтер, я не мог сразу играть из-за травмы, но сейчас я счастлив, что могу быть на поле.

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Травма почти не беспокоит, лишь иногда, когда меняется погода. Можно сказать, это никоим образом не влияет на мою игру. Сейчас я настроен играть, помогать команде и выполнять все требования тренера.

Чемпионат Украины имеет высокий уровень, я уже следил за ним. В этом матче нам было немного легче из-за удаления у соперника. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем работать так качественно и ярко, выйдем на финишную прямую и станем чемпионами", – поделился Марлон Гомес в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, бразилец впервые сыграл за "горняков" в игре с Оболонью, появившись на поле на замену.

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