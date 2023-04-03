Коштовний новачок Реала вперше забив, екс-гравець Динамо не вразив – Палмейрас ризикує трофеєм
Палмейрас сенсаційно поступився Агуа-Санті у першому матчі фіналу плей-офф чемпіонату Пауліста.
Фінал чемпіонату Пауліста, перший матч
Агуа-Санта – Палмейрас – 2:1
Голи: Мезенга, 44, 90+2 – Ендрік, 53
"Зелені" вважались очевидними фаворитами й одразу почали тиснути, але пропустили першими. Мезенга вразив ворота наприкінці тайму.
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По перерві вийшов Ендрік, який забив за кілька миттєвостей, вдало зігравши на дальній стійці під час кутового. Це перший гол 16-річного нападника з моменту, коли він підписав контракт із Реалом.
На 70-й хвилині тренер Палмейраса зняв з гри колишнього гравця Динамо Дуду. Здавалось, що дуель завершиться нічиєю, але Мезенга у доданий час оформив дубль. Матч-відповідь, у якому і визначиться володар трофея, відбудеться 9 квітня.