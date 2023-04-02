Центральний захисник Шахтаря Вітао нині на правах оренди виступає за Інтернасьйонал. Його контракт з бразильцями чинний до 30 червня 2023 року. "Колорадос" хотіли б залишити 23-річного футболіста у своїй команді на постійній основі, однак цьому можуть завадити фінансові апетити "гірників".

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За повідомленням Portal do Colorado, раніше Шахтар готовий був відпустити Вітао за 4 млн євро, але Інтернасьйонал постійно намагався збити ціну на футболіста. Тепер, коли захисник став ключовою фігурою у колективі, бразильці готові викласти вищезгадану суму, але вона вже не влаштовує донеччан. Шахтар готовий до продажу Вітао, але лише за 7,2 мільйона євро, а це виходить за межі можливостей Інтернасьйонала.

Нагадаємо, контракт Вітао з "гірниками" діє до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

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