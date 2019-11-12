toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТАЙСОН ШАХТАР - ДИНАМО ЄВРО-2020

Корзун дебютував за португальський Вілафранкенш – гравець відіграв на незвичній позиції та став найкращим у матчі

17:13 1108 Читать на русском
Корзун дебютував за португальський Вілафранкенш – гравець відіграв на незвичній позиції та став найкращим у матчі
Нікіта Корзун / фото: ФК Вілафранкенш

Півзахисник Динамо Нікіта Корзун, який виступає за португальський Вілафранкенш на правах оренди, дебютував у складі нового клубу.

Нікіта Корзун вперше з'явився на полі у складі португальського Вілафранкенша в матчі 10-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Португалії.

Динамо відправило Корзуна в Португалію, – Record

Білорус відіграв увесь матч проти Академіку Візеу та допоміг своїй команді здобути перемогу (2:0). Цікаво, що номінальний опорник з'явився на полі на позиції форварда та отримав нагороду найкращому гравцю матчу.

Попереднім клубом Корзуна був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, де виступає український голкіпер Максим Коваль.

"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клуб

blog_ava
Шахтар – Динамо: киянам загрожує суворе покарання за расистські вигуки фанатів
11:39
5165
Теги
Нікіта Корзун Нікіта Корзун Динамо Динамо Португалія Вілафранкенш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
4
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук