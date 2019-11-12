Корзун дебютував за португальський Вілафранкенш – гравець відіграв на незвичній позиції та став найкращим у матчі

Півзахисник Динамо Нікіта Корзун, який виступає за португальський Вілафранкенш на правах оренди, дебютував у складі нового клубу.

Нікіта Корзун вперше з'явився на полі у складі португальського Вілафранкенша в матчі 10-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Португалії.

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Білорус відіграв увесь матч проти Академіку Візеу та допоміг своїй команді здобути перемогу (2:0). Цікаво, що номінальний опорник з'явився на полі на позиції форварда та отримав нагороду найкращому гравцю матчу.

Попереднім клубом Корзуна був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, де виступає український голкіпер Максим Коваль.

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