Корзун дебютировал за португальский Вилафранкенш – игрок сыграл на непривычной позиции и стал лучшим в матче

Полузащитник Динамо Никита Корзун, выступающий за португальский Вилафранкенш на правах аренды, дебютировал в составе нового клуба.

Никита Корзун впервые появился на поле в составе португальского Вилафранкенша в матче 10-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Португалии.

Динамо отправило Корзуна в Португалию, – Record

Белорус отыграл весь матч против Академику Визеу и помог своей команде одержать победу (2:0). Интересно, что номинальный опорник появился на поле на позиции форварда и получил награду лучшему игроку матча.

Предыдущим клубом Корзуна был представитель чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех, где выступает украинский голкипер Максим Коваль.

"Считаю, что Миколенко перейдет в Италию или Англию", – известный скаут убежден, что защитник Динамо покинет клуб