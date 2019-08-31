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Динамо відправило Корзуна в Португалію, – Record

10:59 739 Читать на русском
Динамо відправило Корзуна в Португалію, – Record
Нікіта Корзун / ФК Динамо

Білоруський хавбек Динамо Нікіта Корзун перебрався у нову команду на правах оренди.

Португальський Вілафранкенш орендував на рік з правом викупу хавбека київського Динамо Нікіту Корзуна, повідомляє Record.

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Команда виступає у португальській Сегунді, де після 3 турів перебуває на 13 сходинці з 18 можливих.

Попереднім клубом Корзуна був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, де виступає український голкіпер Максим Коваль.

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