Динамо відправило Корзуна в Португалію, – Record

Білоруський хавбек Динамо Нікіта Корзун перебрався у нову команду на правах оренди.

Португальський Вілафранкенш орендував на рік з правом викупу хавбека київського Динамо Нікіту Корзуна, повідомляє Record.

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Команда виступає у португальській Сегунді, де після 3 турів перебуває на 13 сходинці з 18 можливих.

Попереднім клубом Корзуна був представник чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех, де виступає український голкіпер Максим Коваль.

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