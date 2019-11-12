"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клуб

Відомий український скаут Алекс Великих в інтерв'ю "Футбол 24" заявив, що, на його думку, захисник Динамо Віталій Миколенко в майбутньому гратиме в топ-чемпіонаті.

"Миколенко – це гравець, до якого є і буде конкретний трансферний інтерес. Він вже зараз є цікавим трансфером. Молодий, на перспективу, у клуб вище середнього рівня.

Миколенко підписав контракт з агентською компанією Шаблія

В основі Динамо він грає постійно, набирається досвіду, успішно виступає за збірну, де показує свій клас на міжнародному рівні. Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію, але це відбудеться не раніше літа 2020-го. Саме фінальна частина ЧЄ стане для нього вітриною, яка дасть розуміння щодо суми трансферу (а клубів, які слідкують за ним, не бракує!). Найреальнішим є трансфер Миколенка влітку.

Влітку 2019-го не лише клуби, але й великі європейські агенти полювали на Миколенка, тому раджу тим, хто контролює гравця, бути напоготові. А Динамо та пану Суркісу подяка за те, що виховали ще одну українську зірку, яка незабаром займе своє місце у великому європейському клубі", – розповів Великих.

Повну версію інтерв'ю з Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний