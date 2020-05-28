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Корреа зазнав ушкодження на тренуванні – Атлетіко ввійшов у смугу травм

14:23 5 Читать на русском
Корреа зазнав ушкодження на тренуванні – Атлетіко ввійшов у смугу травм
Анхель Корреа / EFE

Вінгер мадридського Атлетіко Анхель Корреа поповнив лазарет команди після отриманого в ході тренувального заняття пошкодження.

Форвард травмувався під час тренування у середу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Корреа відчув дискомфорт у ході заняття та був обстежений медиками. Вони виявили в 25-річного вінгера м'язове ушкодження лівої ноги. Корреа став уже третім "матрацником", який потрапив у лазарет після відновлення тренувань. Раніше травм зазнали оборонець Шиме Врсалько та вінгер Жоау Феліш.

У нинішньому сезоні Анхель Корреа провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Анхель Корреа Анхель Корреа
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