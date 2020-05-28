Корреа получил повреждение на тренировке – Атлетико вошел в полосу травм

Вингер мадридского Атлетико Корреа пополнил лазарет команды после полученного в ходе тренировочного занятия повреждения.

Форвард получил травму во время тренировки в среду, сообщает официальный сайт клуба.

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Корреа почувствовал дискомфорт в ходе занятия и был обследован медиками. Они обнаружили у 25-летнего вингера мышечное повреждение левой ноги. Корреа стал уже третьим "матрасником", попавшим в лазарет после возобновления тренировок. Ранее травмы получили защитник Шиме Врсалько и вингер Жоау Фелиш.

В нынешнем сезоне Анхель Корреа провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

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