Перед протистоянням з Уотфордом в рамках 1/32 Кубка Англії у розташуванні "червоних дияволів" виявили коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Коронавірус може зірвати ще 2 матчі АПЛ за участі грандів

COVID-19 підхопив 19-річний хавбек Факундо Пеллістрі. Уругвайця негайно відправили на самоізоляцію. До слова, півзахисник не провів ще жодного поєдинку за основну команду з моменту переїзду в Манчестер.

Зазначимо, що раніше випадки коронавірусу були зафіксовані у Брайтоні, Ньюкаслі, Астон Віллі, Манчестер Сіті та інших клубах. Також було скасовано кілька матчів.

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