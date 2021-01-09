Перед противостоянием с Уотфордом в рамках 1/32 финала Кубка Англии в расположении "красных дьяволов" обнаружили коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Коронавирус может сорвать еще 2 матча АПЛ с участием грандов

COVID-19 подхватил 19-летний хавбек Факундо Пеллистри. Уругвайца немедленно отправили на самоизоляцию. К слову, полузащитник не провел еще ни одного поединка за основную команду с момента переезда в Манчестер.

Отметим, что ранее случаи коронавируса были зафиксированы в Брайтоне, Ньюкасле, Астон Вилле, Манчестер Сити и других клубах. Также было отменено несколько матчей.

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